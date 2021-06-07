Марио Фернандес надеется на поддержку болельщиков на Евро-2020

Защитник сборной России Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы-2020.

«Очень ответственно играть перед нашими болельщиками, как это было на чемпионате мира. Надеюсь, на Евро будет такая же сильная поддержка. Для нас это важно, это мотивирует нас.



Чем сильна наша команда? Мы хорошо готовы, а еще у нас будет серьезная поддержка фанатов. Какие-то конкретные характеристики мне назвать сложно.

Знаем, что все соперники сложные, матчи будут очень тяжелые. Понимаем, что у бельгийцев уровень повыше, чем у остальных, но и Финляндия с Данией очень сильные сборные. Ко всем будем готовиться с полной отдачей", — сказал Фернандес.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)