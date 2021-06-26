Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/8 финала

На чемпионате Европы по футболу стартует плей-офф.

В первый игровой день в субботу встречаются Уэльс и Дания, Италия и Австрия. Датчане вышли в плей-офф из группы B, обойдя Россию после крупной победы (4:1).

Действующий чемпион, Португалия, в воскресенье играет с лидером рейтинга ФИФА Бельгией. Бельгийцы стали первыми в группе B со стопроцентным результатом (9 очков).

В понедельник встречаются пары Хорватия — Испания и Франция — Швейцария. Их победители в четвертьфинале сыграют в Санкт-Петербурге (2 июля).

В заключительный день первого раунда плей-офф Евро-2020 во вторник пройдут матчи Англия — Германия и Швеция — Украина.

Чемпионат Европы по футболу: расписание, даты и время начала матчей 1/8 финала

26 июня, суббота

19.00. Амстердам. Уэльс — Дания

22.00. Лондон. Италия — Австрия

27 июня, воскресенье

19.00. Будапешт. Нидерланды — Чехия

22.00. Севилья. Бельгия — Португалия

28 июня, понедельник

19.00. Копенгаген. Хорватия — Испания

22.00. Бухарест. Франция — Швейцария

29 июня, вторник

19.00. Лондон. Англия — Германия

22.00. Глазго. Швеция — Украина

Даты матчей плей-офф

Четвертьфиналы — 2 и 3 июля.

Полуфиналы — 6 и 7 июля.

Финал — 11 июля.

Расписание всех трансляций матчей 1/8 финала чемпионата Европы — на этой странице.

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