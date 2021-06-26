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Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/8 финала

13:20
Евро-2020: плей-офф. Фото -
Евро-2020: плей-офф. Фото -
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На чемпионате Европы по футболу стартует плей-офф.

В первый игровой день в субботу встречаются Уэльс и Дания, Италия и Австрия. Датчане вышли в плей-офф из группы B, обойдя Россию после крупной победы (4:1).

Действующий чемпион, Португалия, в воскресенье играет с лидером рейтинга ФИФА Бельгией. Бельгийцы стали первыми в группе B со стопроцентным результатом (9 очков).

В понедельник встречаются пары Хорватия — Испания и Франция — Швейцария. Их победители в четвертьфинале сыграют в Санкт-Петербурге (2 июля).

В заключительный день первого раунда плей-офф Евро-2020 во вторник пройдут матчи Англия — Германия и Швеция — Украина.

Чемпионат Европы по футболу: расписание, даты и время начала матчей 1/8 финала

26 июня, суббота

19.00. Амстердам. Уэльс — Дания

22.00. Лондон. Италия — Австрия

27 июня, воскресенье

19.00. Будапешт. Нидерланды — Чехия

22.00. Севилья. Бельгия — Португалия

28 июня, понедельник

19.00. Копенгаген. Хорватия — Испания

22.00. Бухарест. Франция — Швейцария

29 июня, вторник

19.00. Лондон. Англия — Германия

22.00. Глазго. Швеция — Украина

Даты матчей плей-офф

Четвертьфиналы — 2 и 3 июля.

Полуфиналы — 6 и 7 июля.

Финал — 11 июля.

Расписание всех трансляций матчей 1/8 финала чемпионата Европы — на этой странице.

Сетка плей-офф — в разделе Евро-2020.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия
Австрия

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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