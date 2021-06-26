Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/8 финала
В первый игровой день в субботу встречаются Уэльс и Дания, Италия и Австрия. Датчане вышли в плей-офф из группы B, обойдя Россию после крупной победы (4:1).
Действующий чемпион, Португалия, в воскресенье играет с лидером рейтинга ФИФА Бельгией. Бельгийцы стали первыми в группе B со стопроцентным результатом (9 очков).
В понедельник встречаются пары Хорватия — Испания и Франция — Швейцария. Их победители в четвертьфинале сыграют в Санкт-Петербурге (2 июля).
В заключительный день первого раунда плей-офф Евро-2020 во вторник пройдут матчи Англия — Германия и Швеция — Украина.
Чемпионат Европы по футболу: расписание, даты и время начала матчей 1/8 финала
26 июня, суббота
19.00. Амстердам. Уэльс — Дания
22.00. Лондон. Италия — Австрия
27 июня, воскресенье
19.00. Будапешт. Нидерланды — Чехия
22.00. Севилья. Бельгия — Португалия
28 июня, понедельник
19.00. Копенгаген. Хорватия — Испания
22.00. Бухарест. Франция — Швейцария
29 июня, вторник
19.00. Лондон. Англия — Германия
22.00. Глазго. Швеция — Украина
Даты матчей плей-офф
Четвертьфиналы — 2 и 3 июля.
Полуфиналы — 6 и 7 июля.
Финал — 11 июля.
Расписание всех трансляций матчей 1/8 финала чемпионата Европы — на этой странице.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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