Крал со сборной Чехии не смог вовремя вылететь из-за раскрытия аварийного трапа
Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал опубликовал новый пост в Twitter.
«У меня были задержки рейсов, даже отмены из-за коронавируса. Но задержка вылета из-за случайно надутой горки — это впервые», — написал Крал.
Сборная Чехии в 1/8 финала Евро-2020 встретится с Нидерландами. Встреча пройдет 27 июня в Будапеште и начнется в 19:00 мск.
Za?il jsem zpo?d?n? letu, p?esunut? tak?, dokonce i zru?en? kv?li korona viru. Ale neodlet?t kv?li omylem nafouknut? skluzavce, to je poprv? ??? #ceskarepre #EURO #SkluzavkyASk?kac?Hrady pic.twitter.com/ZTaE9eNROX— Alex Kr?l (@alexkralcz) June 26, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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