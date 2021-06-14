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Евгеньев — об Эриксене: «Немножко было даже страшновато»

15:10
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Защитник сборной России Роман Евгеньев рассказал, как отреагировал на инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном во время игры с Финляндией (0:1).

«О ситуации с Эриксеном узнали после установки, когда ехали в автобусе на игру с Бельгией. Конечно, это неприятно. Немножко даже страшновато, что футболист играл до 30 лет, а тут такая ситуация произошла. Слава богу все обошлось», — сказал Евгеньев.

В конце первого тайма матча Дания — Финляндия полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи