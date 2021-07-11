Эксперт Sky Sports раскритиковал болельщиков сборной Англии за поведение: «Люди, что с вами не так?»

Бывший футболист «Портсмута», эксперт Sky Sports Крис Камара раскритиковал болельщиков сборной Англии за поведение в день финала Евро-2020.

«Ужасный путь до «Уэмбли» превратился в попытки увернуться от летящих бутылок и льющегося из подкинутых в воздух стаканов пива, везде разбитое стекло. Люди, что с вами не так?» — написал у себя в Twitter Камара.

Horrendous walk down Wembley way, ended up dodging bottles and beer thrown in the air & walking on broken glass all the way ????? what is wrong with people ? — Chris Kamara (@chris_kammy) July 11, 2021

Ранее в сети появились кадры, на которых видно, что болельщики английской команды пытались прорваться на стадион «Уэмбли» и оставили горы мусора в центре Лондона.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).