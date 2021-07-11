Эксперт Sky Sports раскритиковал болельщиков сборной Англии за поведение: «Люди, что с вами не так?»
Бывший футболист «Портсмута», эксперт Sky Sports Крис Камара раскритиковал болельщиков сборной Англии за поведение в день финала Евро-2020.
«Ужасный путь до «Уэмбли» превратился в попытки увернуться от летящих бутылок и льющегося из подкинутых в воздух стаканов пива, везде разбитое стекло. Люди, что с вами не так?» — написал у себя в Twitter Камара.
Horrendous walk down Wembley way, ended up dodging bottles and beer thrown in the air & walking on broken glass all the way ????? what is wrong with people ?— Chris Kamara (@chris_kammy) July 11, 2021
Ранее в сети появились кадры, на которых видно, что болельщики английской команды пытались прорваться на стадион «Уэмбли» и оставили горы мусора в центре Лондона.
Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю