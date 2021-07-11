Фанаты оставили горы мусора в центре Лондона перед финалом Евро-2020 Италия — Англия
11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдет финал чемпионата Европы, в котором сыграют команды Италии и Англии.
За несколько часов до начала матча на улицах начались гуляния фанатов. Пока обходится без серьезных происшествий, но улицы Лондона уже усыпаны горами мусора.
Тем не менее, фанатов восхищает атмосфера перед игрой.
Сборная Италии в четвертый раз сыграет в финале чемпионата Европы. Из трех предыдущих попыток две оказались неудачными — в 2000 и 2012 годах итальянцы проиграли соответственно французам (1:2, дополнительное время) и испанцам (0:4). В 1968-м они в решающем матче турнира обыграли команду Югославии (2:0). Сборная Англии впервые вышла в финал Евро, до этого ее лучшим результатом были третье место в 1968 году и выход в полуфинал в 1996-м.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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