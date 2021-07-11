11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдет финал чемпионата Европы, в котором сыграют команды Италии и Англии.

За несколько часов до начала матча на улицах начались гуляния фанатов. Пока обходится без серьезных происшествий, но улицы Лондона уже усыпаны горами мусора.

? | NEW: Bottles and Missiles being thrown Bottles thrown at Leicester Square, London



pic.twitter.com/bwa2by3XKT — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

Тем не менее, фанатов восхищает атмосфера перед игрой.

Сборная Италии в четвертый раз сыграет в финале чемпионата Европы. Из трех предыдущих попыток две оказались неудачными — в 2000 и 2012 годах итальянцы проиграли соответственно французам (1:2, дополнительное время) и испанцам (0:4). В 1968-м они в решающем матче турнира обыграли команду Югославии (2:0). Сборная Англии впервые вышла в финал Евро, до этого ее лучшим результатом были третье место в 1968 году и выход в полуфинал в 1996-м.