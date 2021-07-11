Эффектная церемония перед финалом чемпионата Европы Италия — Англия. Фото
Финальный матч чемпионата Европы между сборными Италии и Англии проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Перед началом игры прошла небольшая, на красочная церемония открытия.
Российские болельщики не смогли увидеть церемонию в прямом эфире, так как ее не показывали по телеканалу, на котором идет трансляция.
Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Из трех предыдущих попыток две оказались неудачными — в 2000 и 2012 годах итальянцы проиграли соответственно французам (1:2, дополнительное время) и испанцам (0:4). В 1968-м они в решающем матче турнира обыграли команду Югославии (2:0). Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро, до этого ее лучшим результатом были третье место в 1968 году и выход в полуфинал в 1996-м.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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