Финальный матч чемпионата Европы между сборными Италии и Англии проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Перед началом игры прошла небольшая, на красочная церемония открытия.

Closing (ceremony) in style at Wembley Stadium! ?#EURO2020 pic.twitter.com/jLYGeMIMuw — Euro 2020 Live Updates (@Euro2020LiveEn) July 11, 2021

Российские болельщики не смогли увидеть церемонию в прямом эфире, так как ее не показывали по телеканалу, на котором идет трансляция.

Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Из трех предыдущих попыток две оказались неудачными — в 2000 и 2012 годах итальянцы проиграли соответственно французам (1:2, дополнительное время) и испанцам (0:4). В 1968-м они в решающем матче турнира обыграли команду Югославии (2:0). Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро, до этого ее лучшим результатом были третье место в 1968 году и выход в полуфинал в 1996-м.