Нападающий сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку перед стартом Евро-2020.

«Огромное спасибо, что пришли посетить нашу тренировку. Ждем вас на матче с Бельгией и Финляндией. И спасибо огромное, что вы нас поддерживаете, это очень важно», — сказал Дзюба.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).