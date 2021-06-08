Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Дзюба — болельщикам: «Спасибо, что нас поддерживаете, это очень важно»

18:35
Теги:

Нападающий сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку перед стартом Евро-2020.

«Огромное спасибо, что пришли посетить нашу тренировку. Ждем вас на матче с Бельгией и Финляндией. И спасибо огромное, что вы нас поддерживаете, это очень важно», — сказал Дзюба.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 22137
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Глава «Авангарда» объявил войну ведущему агенту КХЛ. Всему виной отъезд молодого форварда за океан
В Самаре женщина выкинула трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа
Мэр Казани на костылях возложил цветы к мемориалу жертвам стрельбы
Свадебные и семейные фото Аршавина с Казьминой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры