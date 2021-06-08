Дзюба — болельщикам: «Спасибо, что нас поддерживаете, это очень важно»
18:35
Нападающий сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку перед стартом Евро-2020.
«Огромное спасибо, что пришли посетить нашу тренировку. Ждем вас на матче с Бельгией и Финляндией. И спасибо огромное, что вы нас поддерживаете, это очень важно», — сказал Дзюба.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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