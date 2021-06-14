Дюмфрис рад, что болельщики могут посещать матчи Евро-2020

Защитник сборной Голландии Дензел Дюмфрис после победы над Украиной в первом туре Евро-2020 (3:2) отметил важность болельщиков на трибунах. 25-летний голландец признан лучшим игроком встречи.

«Очень здорово, что мы снова играем при зрителях, что мы слышим их, что они вернулись на трибуны. Это дополнительная поддержка для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Дюмфриса.

В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, а Голландия — с Австрией.