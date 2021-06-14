Блинд: «Мне пришлось буквально преодолеть себя, чтобы выйти на поле после инцидента с Эриксеном»

Защитник сборной Голландии Дейли Блинд прокомментировал эпизод с остановкой сердца у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена в матче Евро-2020 против Финляндии.

«Мне пришлось буквально преодолеть себя, чтобы выйти на поле после инцидента с Эриксеном. Я горжусь тем, что мне это удалось. Конечно, в конце концов, эмоции выходят наружу. Произошедшее произвело на меня сильное впечатление. Чем больше я узнавал об этом, тем тяжелее мне становилось. То, что у Кристиана сейчас все хорошо, придает всем силы, чтобы продолжать играть. Что касается его будущего, пожалуйста, оставьте его в покое», — приводит слова Блинда Goal.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.