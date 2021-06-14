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Дюмфрис признан лучшим игроком матча Голландия — Украина

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Дензел Дюмфрис. Фото UEFA, Twitter
Дензел Дюмфрис. Фото UEFA, Twitter
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Сборная Голландии обыграла команду Украины в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы со счетом 3:2.

За пять минут до конца основного времени матча победу сборной Нидерландов принес защитник Дензел Дюмфрис. Именно он и был признан лучшим игроком встречи.

После этого матча Голландия идет на втором месте группы С, набрав три очка и уступая по разнице мячей Австрии, которая ранее переиграла Северную Македонию со счетом 3:1. Украина замыкает турнирную таблицу квартета.

Голландия — Украина

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Иван Шитик все материалы автора
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