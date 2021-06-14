Реакция Зинченко на третий гол Голландии в матче с Украиной

Футболисты сборной Украины потерпели поражение от команды Голландии на групповом этапе чемпионата Европы-2020. Игра группы С в Амстердаме завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Франка де Бура.

По ходу второго тайма украинцы смогли отыграть отставание в два гола, но не сумели удержать ничью. Хозяева поля вырвали победу благодаря голу Дензела Дюмфриса на 85-й минуте.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не скрывал своей досады после пропущенного гола. Также по ходу трансляции в эфир попало нецензурное выражение экс-футболиста «Уфы» на русском языке, которое можно интерпретировать как «Провал, блин».

Ранее в группе С Австрия обыграла Северную Македонию — 3:1. 17 июня Украина в Бухаресте сыграет с македонцами, а Голландия в Амстердаме встретятся с австрийцами.