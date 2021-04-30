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Моуринью стал экспертом на радио на время Евро-2020

11:20
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Бывший тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заключил контракт с британской спортивной радиостанцией talkSPORT.

58-летний тренер выступит в роли эксперта на трех матчах сборной Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2020 и на играх плей-офф и в финале.

Его коллегами также станут бывшие игроки Стюарт Пирс, Тревор Синклер, Алли Маккойст и Алан Бразил.

19 апреля «Тоттенхэм» объявил об отставке Моуринью. Он работал в таких командах как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту» и других клубах.

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