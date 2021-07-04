Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Два полицейских пострадали в столкновениях с английскими фанатами

12:11
Теги:

Футболисты сборной Англии крупно обыграли команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счетом 4:0.

Английские болельщики на родине с размахом отметили выход команды в полуфинал. В некоторых местах произошли небольшие стычки с полицией, сообщает Sky Sports. Самый крупный конфликт был зафиксирован в Лестере. В результате драки травмы получили двое представителей правопорядка.

Девять человек были арестованы: трое — за нападение на полицейских, остальные — за мелкие правонарушения.

За выход в финал Евро-2020 англичане поспорят с датчанами. Игра состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3222
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Вокруг последней женской квоты на ГП разгорается спор. Победит снова Team Tutberidze?
Что грозит МакSим после долгого пребывания на аппарате ЭКМО?
Мужчина пытался спасти тонувших в Иртыше школьниц и погиб с ними
Кто здесь хозяин: украинцев продолжают унижать в Евросоюзе
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля