Два полицейских пострадали в столкновениях с английскими фанатами

Футболисты сборной Англии крупно обыграли команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счетом 4:0.

Английские болельщики на родине с размахом отметили выход команды в полуфинал. В некоторых местах произошли небольшие стычки с полицией, сообщает Sky Sports. Самый крупный конфликт был зафиксирован в Лестере. В результате драки травмы получили двое представителей правопорядка.

Девять человек были арестованы: трое — за нападение на полицейских, остальные — за мелкие правонарушения.

За выход в финал Евро-2020 англичане поспорят с датчанами. Игра состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.