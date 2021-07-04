Два полицейских пострадали в столкновениях с английскими фанатами
12:11
Футболисты сборной Англии крупно обыграли команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счетом 4:0.
Английские болельщики на родине с размахом отметили выход команды в полуфинал. В некоторых местах произошли небольшие стычки с полицией, сообщает Sky Sports. Самый крупный конфликт был зафиксирован в Лестере. В результате драки травмы получили двое представителей правопорядка.
Девять человек были арестованы: трое — за нападение на полицейских, остальные — за мелкие правонарушения.
За выход в финал Евро-2020 англичане поспорят с датчанами. Игра состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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