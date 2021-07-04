Боярский назвал достойным выступление сборной Украины на Евро-2020
12:10
Народный артист России Михаил Боярский оценил выступление сборной Украины на Евро-2020.
Украинцы дошли до 1/4 финала, где 3 июля уступили сборной Англии (0:4).
«Конечно, я болел за сборную Украины. Расстроился... Но на сегодня Англия сильнее украинцев. Думаю, английская команда и выиграет Евро. Несмотря на поражение, Украина достойно выступила на Евро. Они далеко зашли. И если даже сейчас сравнивать наши сборные, то нам до украинцев еще далеко», — сказал Боярский «СЭ».
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