Боярский назвал достойным выступление сборной Украины на Евро-2020

Народный артист России Михаил Боярский оценил выступление сборной Украины на Евро-2020.

Украинцы дошли до 1/4 финала, где 3 июля уступили сборной Англии (0:4).

«Конечно, я болел за сборную Украины. Расстроился... Но на сегодня Англия сильнее украинцев. Думаю, английская команда и выиграет Евро. Несмотря на поражение, Украина достойно выступила на Евро. Они далеко зашли. И если даже сейчас сравнивать наши сборные, то нам до украинцев еще далеко», — сказал Боярский «СЭ».