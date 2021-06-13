Депутат Малинкович: «Сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить»

Лидер партии «Коммунисты России», депутат муниципального Совета «Смольнинский» Сергей Малинкович прокомментировал поражение сборной России в матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).

«Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду, — цитирует политика Sport24. — Мы не знаем, в какой состоянии они выходили на поле. Тренер ведь не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним наверняка была проведена беседа на самом высоком уровне. Но так продуть... Здесь точно замешана какая-то третья сторона.

Поэтому, на мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию — на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку.

Сейчас, по итогам матча с Бельгией, нужно сделать выводы и провести расследование. Если выяснится, что никто их не травил и не облучал, то тренер должен быть заменен, а футболисты — лишиться премиальных за эту игру. В матчах с Данией и Финляндией команда должна искупить вину кровью».

В составе бельгийцев дубль сделал Ромелу Лукаку. Также отличился Тома Менье.