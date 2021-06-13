Депутат Малинкович: «Сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить»
Лидер партии «Коммунисты России», депутат муниципального Совета «Смольнинский» Сергей Малинкович прокомментировал поражение сборной России в матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).
«Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду, — цитирует политика Sport24. — Мы не знаем, в какой состоянии они выходили на поле. Тренер ведь не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним наверняка была проведена беседа на самом высоком уровне. Но так продуть... Здесь точно замешана какая-то третья сторона.
Поэтому, на мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию — на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку.
Сейчас, по итогам матча с Бельгией, нужно сделать выводы и провести расследование. Если выяснится, что никто их не травил и не облучал, то тренер должен быть заменен, а футболисты — лишиться премиальных за эту игру. В матчах с Данией и Финляндией команда должна искупить вину кровью».
В составе бельгийцев дубль сделал Ромелу Лукаку. Также отличился Тома Менье.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-06-13-deputat-malinkovich-sbornuyu-rossii-pered-matchem-mogli-chem-to-napoit-obluchit.-zdes-tochno-zameshana-3-ya-storona
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