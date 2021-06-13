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Депутат Малинкович: «Сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить»

16:10
Ромелу Лукаку забивает первый гол после ошибки Андрея Семенова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Ромелу Лукаку забивает первый гол после ошибки Андрея Семенова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Лидер партии «Коммунисты России», депутат муниципального Совета «Смольнинский» Сергей Малинкович прокомментировал поражение сборной России в матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).

«Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду, — цитирует политика Sport24. — Мы не знаем, в какой состоянии они выходили на поле. Тренер ведь не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним наверняка была проведена беседа на самом высоком уровне. Но так продуть... Здесь точно замешана какая-то третья сторона.

Поэтому, на мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию — на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку.

Сейчас, по итогам матча с Бельгией, нужно сделать выводы и провести расследование. Если выяснится, что никто их не травил и не облучал, то тренер должен быть заменен, а футболисты — лишиться премиальных за эту игру. В матчах с Данией и Финляндией команда должна искупить вину кровью».

В составе бельгийцев дубль сделал Ромелу Лукаку. Также отличился Тома Менье.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-06-13-deputat-malinkovich-sbornuyu-rossii-pered-matchem-mogli-chem-to-napoit-obluchit.-zdes-tochno-zameshana-3-ya-storona

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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