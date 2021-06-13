Кавазашвили: «За что нашим сборника дали звания ЗМС? За 8-е место?! Не обыграют финнов — никакого им прощения!»
Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили не понимает, за что игрокам сборной России вручили звания заслуженных мастеров спорта после домашнего чемпионата мира.
— Мы слишком превознесли наших сборников после домашнего чемпионата мира. Раздали им награды, звания заслуженных мастеров спорта. За что?! За восьмое место?! Как это возможно? Вы чего? Просто смех... Такого никогда не было в истории советского футбола. За второе место на чемпионате Европы Бескоква сняли с должности. За второе! А что эти игроки сделали? Что они выиграли? Ордена раздали им... Нет, мне жалко. Но по факту они в день России так безвольно уступили Бельгии. Мы все сидели у экранов как чумовые, переживали. Теперь они должны победить и финнов, и датчан. Иначе никакого им прощения!
(Виталий Айрапетов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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