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Кавазашвили: «За что нашим сборника дали звания ЗМС? За 8-е место?! Не обыграют финнов — никакого им прощения!»

15:55
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Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили не понимает, за что игрокам сборной России вручили звания заслуженных мастеров спорта после домашнего чемпионата мира.

— Мы слишком превознесли наших сборников после домашнего чемпионата мира. Раздали им награды, звания заслуженных мастеров спорта. За что?! За восьмое место?! Как это возможно? Вы чего? Просто смех... Такого никогда не было в истории советского футбола. За второе место на чемпионате Европы Бескоква сняли с должности. За второе! А что эти игроки сделали? Что они выиграли? Ордена раздали им... Нет, мне жалко. Но по факту они в день России так безвольно уступили Бельгии. Мы все сидели у экранов как чумовые, переживали. Теперь они должны победить и финнов, и датчан. Иначе никакого им прощения!

(Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью с Кавазашвили — на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи