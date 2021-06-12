Датский квадрат: как футболисты настраивались на возобновление игры после госпитализации Эриксена
Сборные Дании и Финляндии возобновили матч группового этапа чемпионата Европы. Он был прерван на продолжительное время из-за того, что полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле и был срочно отправлен в больницу.
Перед возобновлением матча датские футболист собрались вместе и эмоционально настраивались на матч.
Игра была приостановлена в концовке первого тайма: полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание и рухнул на газон, врачи более 10 минут оказывали ему помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца, прежде чем унести с поля на носилках. До сих пор зрители не покидали трибун и ожидали решение о дальнейшей судьбе матча.
Команды доиграют последние четыре минуты первого тайма, затем будет пятиминутный перерыв, после чего состоится второй тайм.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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