Датский квадрат: как футболисты настраивались на возобновление игры после госпитализации Эриксена

Сборные Дании и Финляндии возобновили матч группового этапа чемпионата Европы. Он был прерван на продолжительное время из-за того, что полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле и был срочно отправлен в больницу.

Перед возобновлением матча датские футболист собрались вместе и эмоционально настраивались на матч.

А сейчас досматриваем матч Дании и Финляндии.



Команды согласились на продолжение игры — датчане заявили, что они разговаривали с Эриксеном и будут играть за него.



Трансляция уже в эфире Матч ТВ:https://t.co/srz32hm3mW pic.twitter.com/0efYWC2SK7 — Матч ТВ (@MatchTV) June 12, 2021

Игра была приостановлена в концовке первого тайма: полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание и рухнул на газон, врачи более 10 минут оказывали ему помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца, прежде чем унести с поля на носилках. До сих пор зрители не покидали трибун и ожидали решение о дальнейшей судьбе матча.

Команды доиграют последние четыре минуты первого тайма, затем будет пятиминутный перерыв, после чего состоится второй тайм.