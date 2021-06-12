В сборной России рассказали о реакции футболистов на ситуацию с Эриксеном
В сборной России рассказали о реакции футболистов на ситуацию с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном. Футболист потерял сознание во время игры Евро-2020 против Финляндии. Врачам пришлось делать ему массаж сердца прямо на поле.
Встреча была прервана, датчанина в сознании увезли в больницу, его состоянии стабилизировалось.
«Футболисты узнали о ситуации с Эриксеном, когда после установки заходили в автобус, который отправлялся на стадион. Понятно, информация быстро распространилась. Но когда уже подъехали к арене, поступили новости о том, что датчанин пришел в себя. Желаем Кристиану здоровья и верим, что обязательно увидим его на футбольном поле. Сейчас футболисты сосредоточены исключительно на предстоящей игре», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
Дания и Финляндия — соперники сборной России по группе В.
В 22:00 начнется игра России с Бельгией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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