В сборной России рассказали о реакции футболистов на ситуацию с Эриксеном

В сборной России рассказали о реакции футболистов на ситуацию с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном. Футболист потерял сознание во время игры Евро-2020 против Финляндии. Врачам пришлось делать ему массаж сердца прямо на поле.

Встреча была прервана, датчанина в сознании увезли в больницу, его состоянии стабилизировалось.

«Футболисты узнали о ситуации с Эриксеном, когда после установки заходили в автобус, который отправлялся на стадион. Понятно, информация быстро распространилась. Но когда уже подъехали к арене, поступили новости о том, что датчанин пришел в себя. Желаем Кристиану здоровья и верим, что обязательно увидим его на футбольном поле. Сейчас футболисты сосредоточены исключительно на предстоящей игре», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Дания и Финляндия — соперники сборной России по группе В.

В 22:00 начнется игра России с Бельгией.