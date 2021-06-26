Дания не побеждает в плей-офф с прошлого века
Встреча с Уэльсом в 1/8 финала Евро-2020 станет сборной Дании для 12-й в истории в плей-офф крупных турниров. Скандинавы по четыре раза добирались до матчей на выбывание на чемпионатах мира и Европы и только трижды праздновали в ним успех — дважды в основное время, однажды по пенальти.
При этом последняя победа датчан пришлась на 1/8 ЧМ-1998, когда команда Бо Юханссона разгромила нигерийцев — 4:1. Но после этого последовали поражения в основное время от бразильцев, чехов и англичан, а также неудача в серии пенальти с хорватами.
Матчи сборной Дании в плей-офф чемпионатов мира и Европы
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Тренер
|
Матч
|
17.06.1964
|
ЧЕ
|
1/2 финала
|
Поуль Петерсен
|
СССР — 0:3
|
20.06.1964
|
ЧЕ
|
Матч за 3-е место
|
Поуль Петерсен
|
Венгрия — 1:3 (д.в.)
|
24.06.1984
|
ЧЕ
|
1/2 финала
|
Зепп Пионтек
|
Испания — 1:1 (пен. — 4:5)
|
18.06.1986
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Зепп Пионтек
|
Испания — 1:5
|
22.06.1992
|
ЧЕ
|
1/2 финала
|
Рикард Меллер Нильсен
|
Голландия — 2:2 (пен. — 5:4)
|
26.06.1992
|
ЧЕ
|
Финал
|
Рикард Меллер Нильсен
|
Германия — 2:0
|
28.06.1998
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Бо Юханссон
|
Дания — 4:1
|
03.07.1998
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Бо Юханссон
|
Бразилия — 2:3
|
27.06.2004
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Мортен Ольсен
|
Чехия — 0:3
|
15.06.2002
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Мортен Ольсен
|
Англия — 0:3
|
01.07.2018
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Оге Харейде
|
Хорватия — 1:1 (пен. — 2:3)
Итого: +2=3-6, мячи 14-25.
Серии пенальти: +1-2, мячи 11-12.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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