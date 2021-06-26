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Дания не побеждает в плей-офф с прошлого века

13:57
Сборная Дании. Фото Twitter
Сборная Дании. Фото Twitter

Встреча с Уэльсом в 1/8 финала Евро-2020 станет сборной Дании для 12-й в истории в плей-офф крупных турниров. Скандинавы по четыре раза добирались до матчей на выбывание на чемпионатах мира и Европы и только трижды праздновали в ним успех — дважды в основное время, однажды по пенальти.

При этом последняя победа датчан пришлась на 1/8 ЧМ-1998, когда команда Бо Юханссона разгромила нигерийцев — 4:1. Но после этого последовали поражения в основное время от бразильцев, чехов и англичан, а также неудача в серии пенальти с хорватами.

Матчи сборной Дании в плей-офф чемпионатов мира и Европы

Дата

Турнир

Стадия

Тренер

Матч

17.06.1964

ЧЕ

1/2 финала

Поуль Петерсен

СССР — 0:3

20.06.1964

ЧЕ

Матч за 3-е место

Поуль Петерсен

Венгрия — 1:3 (д.в.)

24.06.1984

ЧЕ

1/2 финала

Зепп Пионтек

Испания — 1:1 (пен. — 4:5)

18.06.1986

ЧМ

1/8 финала

Зепп Пионтек

Испания — 1:5

22.06.1992

ЧЕ

1/2 финала

Рикард Меллер Нильсен

Голландия — 2:2 (пен. — 5:4)

26.06.1992

ЧЕ

Финал

Рикард Меллер Нильсен

Германия — 2:0

28.06.1998

ЧМ

1/8 финала

Бо Юханссон

Дания — 4:1

03.07.1998

ЧМ

1/4 финала

Бо Юханссон

Бразилия — 2:3

27.06.2004

ЧЕ

1/4 финала

Мортен Ольсен

Чехия — 0:3

15.06.2002

ЧМ

1/8 финала

Мортен Ольсен

Англия — 0:3

01.07.2018

ЧМ

1/8 финала

Оге Харейде

Хорватия — 1:1 (пен. — 2:3)

Итого: +2=3-6, мячи 14-25.

Серии пенальти: +1-2, мячи 11-12.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия
Австрия

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля