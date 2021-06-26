Дания не побеждает в плей-офф с прошлого века

Встреча с Уэльсом в 1/8 финала Евро-2020 станет сборной Дании для 12-й в истории в плей-офф крупных турниров. Скандинавы по четыре раза добирались до матчей на выбывание на чемпионатах мира и Европы и только трижды праздновали в ним успех — дважды в основное время, однажды по пенальти.

При этом последняя победа датчан пришлась на 1/8 ЧМ-1998, когда команда Бо Юханссона разгромила нигерийцев — 4:1. Но после этого последовали поражения в основное время от бразильцев, чехов и англичан, а также неудача в серии пенальти с хорватами.

Матчи сборной Дании в плей-офф чемпионатов мира и Европы

Дата Турнир Стадия Тренер Матч 17.06.1964 ЧЕ 1/2 финала Поуль Петерсен СССР — 0:3 20.06.1964 ЧЕ Матч за 3-е место Поуль Петерсен Венгрия — 1:3 (д.в.) 24.06.1984 ЧЕ 1/2 финала Зепп Пионтек Испания — 1:1 (пен. — 4:5) 18.06.1986 ЧМ 1/8 финала Зепп Пионтек Испания — 1:5 22.06.1992 ЧЕ 1/2 финала Рикард Меллер Нильсен Голландия — 2:2 (пен. — 5:4) 26.06.1992 ЧЕ Финал Рикард Меллер Нильсен Германия — 2:0 28.06.1998 ЧМ 1/8 финала Бо Юханссон Дания — 4:1 03.07.1998 ЧМ 1/4 финала Бо Юханссон Бразилия — 2:3 27.06.2004 ЧЕ 1/4 финала Мортен Ольсен Чехия — 0:3 15.06.2002 ЧМ 1/8 финала Мортен Ольсен Англия — 0:3 01.07.2018 ЧМ 1/8 финала Оге Харейде Хорватия — 1:1 (пен. — 2:3)

Итого: +2=3-6, мячи 14-25.