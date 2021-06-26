Евро-2020: где смотреть прямые трансляции матчей 1/8 финала
Матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня 2021 года в восьми разных городах.
Для игр первого раунда плей-офф Евро-2020 выбраны два временных слота — 19.00 и 22.00 (по Москве).
Прямые трансляции на российском ТВ организуют Первый канал, «Россия» и «Матч ТВ».
Эфир также доступен на сайтах компаний.
Прямые трансляции матчей 1/8 финала Евро-2020: расписание и время начала
26 июня, суббота
19.00 (мск). Амстердам. Уэльс — Дания («Россия 1»)
22.00 (мск). Лондон. Италия — Австрия (Первый канал)
27 июня, воскресенье
19.00 (мск). Будапешт. Нидерланды — Чехия (Первый канал)
22.00 (мск). Севилья. Бельгия — Португалия (Первый канал)
28 июня, понедельник
19.00 (мск). Копенгаген. Хорватия — Испания («Матч ТВ»)
22.00 (мск). Бухарест. Франция — Швейцария («Россия 1», 22.00)
29 июня, вторник
19.00 (мск). Лондон. Англия — Германия (Первый канал)
22.00 (мск). Глазго. Швеция — Украина («Россия 1»)
Сетка плей-офф, расписание и результаты матчей — в разделе Евро-2020.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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