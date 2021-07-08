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Дамсгор рассказал, что чувствует после поражения от Англии в полуфинале Евро-2020

04:33
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Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор признался, что опустошен после поражения от Англии (1:2) в 1/2 финала Евро-2020. По его словам, команда выкладывалась на 100 процентов по ходу всего турнира.

«Я просто очень разочарован. Стою здесь с чувством пустоты. Мы выкладывались на все сто на протяжении всего турнира, так что это очень неприятное чувство — стоять здесь, ничего не добившись в таком матче», — цитурует пресс-служба УЕФА Дамсгора.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024490--england-vs-denmark/

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