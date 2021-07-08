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Брэйтуэйт гордится выступлением сборной Дании на Евро-2020

04:01
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Нападающий сборной Дании Мартин Брэйтуэйт после поражения от Англии (1:2) в 1/2 финала Евро-2020 признался, что игроки датской команды невероятно разочарованы.

«Понятно, что нам нужно переварить это, и тогда мы снова пойдем в атаку. Конечно, мы гордимся, но также прямо сейчас невероятно разочарованы», — цитирует пресс-служба УЕФА Брэйтуэйта.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024490--england-vs-denmark/

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Евгений Козинов все материалы автора

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