Брэйтуэйт гордится выступлением сборной Дании на Евро-2020
04:01
Нападающий сборной Дании Мартин Брэйтуэйт после поражения от Англии (1:2) в 1/2 финала Евро-2020 признался, что игроки датской команды невероятно разочарованы.
«Понятно, что нам нужно переварить это, и тогда мы снова пойдем в атаку. Конечно, мы гордимся, но также прямо сейчас невероятно разочарованы», — цитирует пресс-служба УЕФА Брэйтуэйта.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024490--england-vs-denmark/
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