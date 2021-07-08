Брэйтуэйт гордится выступлением сборной Дании на Евро-2020

Нападающий сборной Дании Мартин Брэйтуэйт после поражения от Англии (1:2) в 1/2 финала Евро-2020 признался, что игроки датской команды невероятно разочарованы.

«Понятно, что нам нужно переварить это, и тогда мы снова пойдем в атаку. Конечно, мы гордимся, но также прямо сейчас невероятно разочарованы», — цитирует пресс-служба УЕФА Брэйтуэйта.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».