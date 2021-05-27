Черышев оценил свое выступление в прошедшем сезоне

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев ответил на вопрос о своем выступлении в завершившемся сезоне

— Как оцените свой сезон?

— В каждом сезоне есть какие-то трудности. Главное — делать правильные выводы из того, что произошло, работать над хорошими качествами, которые проявились, идти вперед, не смотреть назад. Сейчас нужно постараться помочь сборной.

— В первый день вы много общались с Марио Фернандесом. О чем говорили?

— Да, мы соскучились друг по другу, давно не виделись, только переписывались.

— Как изменилась работа на сборе по сравнению с подготовкой к чемпионату мира?

— Работа очень похожая. Команда поменялась не сильно. Главное — чтобы каждый играл на команду, стремился идти вперед, тогда у нас все получится. Перед чемпионатом мира нас много критиковали, потом резко полюбили, но нам не нужно обращать на это внимания, нужно быть сконцентрированными на целях и добиваться их.

Товарищеский матч Польша — Россия 1 июня в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)