Лемар пропустил тренировку сборной Франции

Сборная Франции собралась на тренировочной базе в Клерфонтене. В четверг, 27 мая, прошла первая тренировочная сессия. В ней приняли участие все игроки, за исключением участником финалов еврокубков (Оливье Жиру, Н'Голо Канте, Курт Зума и Поль Погба).

Как сообщает L'Equipe, также тренировку пропустил нападающий «Атлетико» Тома Лемар. Он продолжает восстановление после травмы бедра, полученной в матчах за клуб.

Ожидается, что вскоре Лемар вернется к тренировку. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен, что игрок успеет набрать форму к чемпионату Европы, который стартует 11 июня.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.