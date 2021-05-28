Футбол

Евро-2020

Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Лемар пропустил тренировку сборной Франции

00:41

Сборная Франции собралась на тренировочной базе в Клерфонтене. В четверг, 27 мая, прошла первая тренировочная сессия. В ней приняли участие все игроки, за исключением участником финалов еврокубков (Оливье Жиру, Н'Голо Канте, Курт Зума и Поль Погба).

Как сообщает L'Equipe, также тренировку пропустил нападающий «Атлетико» Тома Лемар. Он продолжает восстановление после травмы бедра, полученной в матчах за клуб.

Ожидается, что вскоре Лемар вернется к тренировку. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен, что игрок успеет набрать форму к чемпионату Европы, который стартует 11 июня.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Яровинский прокомментировал переход Хакшабановича в «Рубин»
Как пограничники выдворяли эсминец Британии из вод у Крыма
Установлена личность застрелившего восемь человек в Калифорнии
Установлена личность мужчины, расстрелявшего 8 человек в Калифорнии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд