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Денис Черышев: «Нужно слушать Черчесова, побольше молчать»

20:01
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Полузащитник сборной России Денис Черышев подчеркнул, что во время подготовки к предстоящему чемпионату Европы нужно слушать главного тренера команды Станислава Черчесова и много работать.

— Тренер сказал, что в первые дни игроки не совсем сконцентрированы. Вы уже работаете с полной отдачей?

— Нужно все слушать, что говорит тренер. Сейчас для всех важно много работать, побольше молчать.

— Это адресовано, прежде всего, капитану?

— Нет. Он (Артем Дзюба. — Прим. «СЭ») пусть говорит.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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