Денис Черышев: «Нужно слушать Черчесова, побольше молчать»
20:01
Полузащитник сборной России Денис Черышев подчеркнул, что во время подготовки к предстоящему чемпионату Европы нужно слушать главного тренера команды Станислава Черчесова и много работать.
— Тренер сказал, что в первые дни игроки не совсем сконцентрированы. Вы уже работаете с полной отдачей?
— Нужно все слушать, что говорит тренер. Сейчас для всех важно много работать, побольше молчать.
— Это адресовано, прежде всего, капитану?
— Нет. Он (Артем Дзюба. — Прим. «СЭ») пусть говорит.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
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