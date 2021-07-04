Черданцев назвал разницу между Черчесовым и Шевченко
16:00
Российский комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» назвал разницу между главными тренерами сборных России и Украины — Станиславом Черчесовым и Андреем Шевченко.
— В чём главная разница между Шевченко и Черчесовым?
— Вот это вопрос задали... Надо подумать! Станислав Саламович определил свою роль — «полководец среди солдат». Шевченко, думаю, был футболистом и капитаном своей команды. Которая просто играла в футбол и хотела выиграть матч.
Россия не смогла выйти из группы, набрав 3 очка в трех матчах группового турнира Евро-2020. Украинская команда дошла до 1/4 финала турнира, где крупно уступила Англии со счетом 0:4.
Полностью интервью с Георгием Черданцевым можно прочитать на сайте «СЭ»
Опрос
проголосовало: 266606Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю