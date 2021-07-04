Черданцев назвал разницу между Черчесовым и Шевченко

Российский комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» назвал разницу между главными тренерами сборных России и Украины — Станиславом Черчесовым и Андреем Шевченко.

— В чём главная разница между Шевченко и Черчесовым?

— Вот это вопрос задали... Надо подумать! Станислав Саламович определил свою роль — «полководец среди солдат». Шевченко, думаю, был футболистом и капитаном своей команды. Которая просто играла в футбол и хотела выиграть матч.

Россия не смогла выйти из группы, набрав 3 очка в трех матчах группового турнира Евро-2020. Украинская команда дошла до 1/4 финала турнира, где крупно уступила Англии со счетом 0:4.

Полностью интервью с Георгием Черданцевым можно прочитать на сайте «СЭ»