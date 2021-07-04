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Президент Федерации футбола Франции: «Я не говорил, что Дешам точно останется»

15:58
Дидье Дешам. Фото AFP
Дидье Дешам. Фото AFP
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ не стал исключать возможные изменения на посту главного тренера национальной команды, который сейчас занимает Дидье Дешам.

«Я не говорил, что Дешам точно останется. Мы собираемся обсудить ситуацию с ним. Мы должны убедиться в том, что Федерация и тренер имеют общие цели и общие амбиции. Мы собираемся подумать о том, что пошло не так, и что мы можем сделать лучше», — рассказал ле Грэ в интервью Telefoot.

Действующий контракт Дидье Дешама рассчитан до конца 2022 календарного года.

Напомним, сборная Франции вылетела с чемпионата Европы уже в 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти.

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Иван Шитик все материалы автора

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