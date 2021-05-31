Черчесов хочет, чтобы сборная России поднялась в мировом рейтинге национальных команд

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, обращает ли он внимание на мировой рейтинг сборных.

— Мы на 38-м месте в мировом рейтинге сборных. Вы обращаете на это внимание?

— Мы знаем это, видим. Нам хочется быть лучше, это понятно, но сегодня мы там, значит заслуживаем этого. С другой стороны, были времена, когда мы были ниже. Как спортсмены хотим улучшать все компоненты, в том числе этот. У нас впереди Евро, а значит будем шанс подняться выше.

Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)