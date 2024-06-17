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Сегодня, 00:31

Кейн — о победе над Сербией: «Мы знали, что это будет тяжелая игра»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Англии Харри Кейн подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Сербии (1:0).

«Мы знали, что это будет тяжелая игра. Сербия представляет много угроз и имеет несколько хороших игроков. Они дали нам бой, но я думаю, что мы справились очень хорошо. Во втором тайме был период, когда мы застрял в нашей штрафной, так что нам было трудно выбраться. Сегодня мы добыли важную победу», — приводит слова Кейна BBC Sport.

В следующем матче группы C Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.

Гарри Кейн
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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