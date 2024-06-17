Саутгейт — о победе над Сербией: «Это была отличная игра в исполнении Беллингема»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Сербии (1:0).

«Это был сильный соперник, нам пришлось немного помучаться. Думаю, что мы хорошо защищались в своей штрафной. Второй тайм мы провели не так хорошо, как мне бы хотелось, но одержать победу очень важно. Беллингем пишет свой собственный сценарий, это была отличная игра в его исполнении.

Нам пришлось поиграть без мяча, это область, над которой мы много работали. Очевидно, мы справились с этим намного лучше, чем на прошлой неделе», — приводит слова Саутгейта BBC Sport.

В следующем матче группы C Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.