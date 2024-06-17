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Булыкин назвал Мбаппе главным козырем сборной Франции на Евро-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил влияние форварда Килиана Мбаппе на сборную Франции.

«У Франции главный козырь — Мбаппе, который может из момента создать гол. И сами по себе составы, конечно, Франции и Англии на бумаге очень сильные. Но футбол непредсказуем, и может случиться все что угодно. А так, французы и англичане должны быть в финале», — приводит «Газета.ru» слова Булыкина.

Сборная Франции по итогам жеребьевки Евро-2024 попала в группу D вместе с Польшей, Нидерландами и Австрией.

Французы проведут первый матч на турнире в понедельник, 17 июня против Австрии. Начало игры — в 22.00 (мск).

Источник: Газета.ru
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