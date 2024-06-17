Пикфорд повторил рекорд сборной Англии по сухим матчам на крупных турнирах

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд сыграл на ноль в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024 против Сербии (1:0).

Голкипер провел десятый сухой матч на чемпионатах мира и Европы и повторил рекорд своей национальной команды по этому показателю, сравнявшись с Петером Шилтоном.

Игра против Сербии стала для Англии пятой подряд без пропущенных голов на групповых стадиях чемпионатов Европы, что является рекордом турнира.

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Англии встретится с Данией (20 июня), в третьем — со Словенией (25 июня).