В Сербии назвали причину поражения от Англии на Евро-2024: «Отбивались, а не играли»

Сербский журналист Иван Цветкович прокомментировал «СЭ» поражение сборной Сербии от Англии (0:1) в 1-м туре групповой стадии Евро-2024.

«Ошибка в том, что в самом начале матча сборная Сербии боялась. Играла закрыто, много оборонялась. Скорее, отбивались, а не играли. Не было идей. Кроме того, было два форварда, но для них не хватало креативного футболиста. Во втором тайме либо англичане начали считать, что у них проблем возникнуть не может, либо сборная Сербии поняла, что может играть лучше. Ничья могла бы быть реальным результатом», — сказал Цветкович «СЭ».

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Сербии, которая играет в группе C, встретится со Словенией (20 июня). В третьем туре соперником сербов станет Дания (25 июня).