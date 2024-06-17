Тубич о матче Англия — Сербия: «Было желание выйти на поле и спасти ситуацию»

Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич прокомментировал «СЭ» поражение сборной Сербии от Англии (0:1) в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024.

Единственный гол на 13-й минуте забил хавбек англичан Джуд Беллингем.

«У меня было желание выйти на поле и спасти ситуацию. Особенно когда играет Сербия или сербские команды в еврокубках, но я уже старый, ха-ха. Во втором тайме у нас было больше шансов забить, но, к сожалению, не получилось. Хочу отметить, что команда очень хорошо выглядела, держала мяч и создавала моменты. Да, у сборной Англии был один голевой момент, но мы пытались.

Если играть в следующих матчи так, как во втором тайме с Англией, то у нас есть шансы на победы и второе место в группе. У сборной Сербии хороший состав. Считаю, есть шанс выйти из группы, несмотря на то, что проиграли первый матч. С одной стороны, хорошо, что Англия была первым соперником на Евро, потому что дальше идут не такие топовые соперники», — сказал Тубич «СЭ».

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Сербии, которая играет в группе C, встретится со Словенией (20 июня). В третьем туре соперником сербов станет Дания (25 июня).