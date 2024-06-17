Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:31

Тубич о матче Англия — Сербия: «Было желание выйти на поле и спасти ситуацию»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич прокомментировал «СЭ» поражение сборной Сербии от Англии (0:1) в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024.

Единственный гол на 13-й минуте забил хавбек англичан Джуд Беллингем.

«У меня было желание выйти на поле и спасти ситуацию. Особенно когда играет Сербия или сербские команды в еврокубках, но я уже старый, ха-ха. Во втором тайме у нас было больше шансов забить, но, к сожалению, не получилось. Хочу отметить, что команда очень хорошо выглядела, держала мяч и создавала моменты. Да, у сборной Англии был один голевой момент, но мы пытались.
Если играть в следующих матчи так, как во втором тайме с Англией, то у нас есть шансы на победы и второе место в группе. У сборной Сербии хороший состав. Считаю, есть шанс выйти из группы, несмотря на то, что проиграли первый матч. С одной стороны, хорошо, что Англия была первым соперником на Евро, потому что дальше идут не такие топовые соперники», — сказал Тубич «СЭ».

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Сербии, которая играет в группе C, встретится со Словенией (20 июня). В третьем туре соперником сербов станет Дания (25 июня).

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
0
Читайте также
Албанские фанаты устроили беспорядки на стадионе и улицах Германии
Эриксен забил гол на Евро-2024 после остановки сердца в 2021 году
Ликвидированных в ростовском СИЗО захватчиков похоронят тайно
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Зарубежные СМИ констатировали нулевые итоги «саммита мира» в Швейцарии
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Деспотович: «Сербия выглядела лучше, чем Англия. Счет вообще не справедливый!»
Кейн — о победе над Сербией: «Мы знали, что это будет тяжелая игра»
Матчи чемпионата Европы 17 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024
Беллингем: «Сборная Сербии показала себя крепкой и сильной командой»
Англия установила рекорд по числу сухих матчей подряд на групповой стадии Евро
Возмутительно унылая победа Англии. Сербия ничего не смогла сделать со звездами АПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кейн — о победе над Сербией: «Мы знали, что это будет тяжелая игра»

Деспотович: «Сербия выглядела лучше, чем Англия. Счет вообще не справедливый!»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости