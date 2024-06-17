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Капитан сборной Сербии Тадич на вопрос о России: «Мне сказали ничего не говорить»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Душан Тадич.
Фото AFP

Капитан и нападающий сборной Сербии Душан Тадич отказался отвечать на вопрос о России после первого матча своей команды на Евро-2024 против Англии (0:1).

— Что бы вы сказали российским болельщикам, которые приехали вас поддержать? — вопрос Тадичу.
— Простите, я не могу ничего говорить. Мне сказали ничего не говорить, — приводит «РБ Спорт» слова Тадича.

Российские болельщики поддержали сербскую команду во время матча с Англией: фанаты принесли на стадион «Фельтинс-Арена», на котором проходила игра, флаги РФ. В трансляцию встречи попал момент, на котором был виден российский флаг, размещенный рядом с государственным символом Сербии.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России не принимала участия в отборочном турнире чемпионата Европы — с февраля 2022 года команда отстранена от международных соревнований.

Российские флаги на&nbsp;матче Евро-2024 Сербия&nbsp;&mdash; Англия (0:1) в&nbsp;Гельзенкирхене. Российские флаги Сербии не помогли: Беллингем принес победу Англии

Источник: РБ Спорт
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