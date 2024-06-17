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Защитник сборной Англии Гехи: «Если мы хотим зайти на Евро как можно дальше, придется много страдать»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник сборной Англии Марк Гехи (слева) против нападающего сборной Сербии Душана Влаховича.
Фото Reuters

Защитник сборной Англии Марк Гехи прокомментировал победу над Сербией (1:0) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.

«Я очень доволен. Всегда трудно успешно стартовать на крупном турнире. Самым главным было добиться победы, и мы это сделали. Теперь нужно сфокусироваться на себе, продолжать идти вперед и выиграть следующий матч. Мне очень понравилось на стадионе, была прекрасная атмосфера. Я благодарен за то, что у меня есть шанс выходить на поле вместе с такими опытными футболистами. Благодаря им мне проще действовать на своей позиции. У нас отличная командная игра, прекрасно, что рядом со мной такие топ-профессионалы.
Если мы хотим зайти на этом Евро как можно дальше, придется много страдать, матч с Сербией стал для нас отличной проверкой. Мы получили хороший урок, и, надеюсь, сможем использовать его в следующих играх», — приводит BBC слова Гехи.

Сборная Англии возглавляет группу C с 3 очками. Во втором туре групповой стадии англичане встретятся с Данией (20 июня), в третьем — со Словенией (25 июня).

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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