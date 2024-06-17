Балахнин оценил победу Нидерландов над Польшей на Евро-2024

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал победу Нидерландов над Польшей (2:1) в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024.

«Мне показалось, что Нидерланды были не на высоте. Поэтому говорить о том, что Польша — сильная сборная не приходится. То, что Нидерланды сыграли свой не самый сильный матч — это очевидно», — приводит Vprognoze слова Балахнина.

Во втором туре групповой стадии чемпионата Европы-2024 Нидерланды, выступающие в группе D, сыграют против Франции. Польше предстоит матч против Австрии.