Влахович: «Сербия играла слишком уважительно по отношению к Англии в первом тайме»

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал поражение от Англии (0:1) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.

«Против нас был один из фаворитов турнира. Было очень сложно в первом тайме, мы играли слишком уважительно по отношению к сопернику. Англия заслужила победу, это сильная команда, результаты которой говорят за себя. Тем не менее, во втором тайме мы показали, что можем играть на равных с таким соперником. После перерыва мы немного расслабились, могли забивать, но результат справедливый. Теперь надо сосредоточиться на двух оставшихся матчах в группе», — приводит официальный сайт УЕФА слова Влаховича.

Во втором туре групповой стадии чемпионата Европы-2024 сборная Сербии сыграет против Словении 20 июня. В третьем туре сербы встретятся с Данией 25 июня.