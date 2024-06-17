Вьештица о поражении Сербии от Англии: «Остался осадок после игры. Мы не заслужили поражения»

Бывший сербский защитник «Зенита» Милан Вьештица прокомментировал поражение сборной Сербии от Англии (0:1) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.

«Провести такую игру с сильным соперником и проиграть всегда обидно. С другой стороны, Сербия показала хороший пример того, как надо относиться к матчу и тактически, и эмоционально. В будущем надо повторить подобный настрой, особенно против Словении. Если у сербов будет такое же желание и концентрация, то результат точно придет.

Уверен, Сербия могла как минимум не проиграть такой Англии. Мое мнение: сербы не заслужили поражения. Зная состав Англии, перед игрой не знал, чего ожидать. После этого остался осадок после игры. Думаю, у Сербии большие шансы на выход из группы. Последние игры дают положительные эмоции. Все в наших руках! Главное, повторить отношение, а все остальные соперники нам по зубам», — приводит Sport24 слова Вьештицы.

Во втором туре групповой стадии чемпионата Европы-2024 сборная Сербии встретится со Словенией (20 июня), в третьем — с Данией (25 июня).