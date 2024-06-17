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Беллингем: «Я сделаю все ради победы сборной Англии на Евро-2024»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над Сербией (1:0) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.

Хавбек забил единственный гол и был признан лучшим футболистом встречи.

«Мы отлично готовились всю неделю и прекрасно знаем, что надо делать. Пытаемся придерживаться заданных стандартов и выполнять свою работу. Я привык часто входить в штрафную, играть широко. С переходом в «Реал» у меня появилась эта привычка, я хотел перенести свою форму из клубного сезона на Евро. Лично для меня старт турнира получился очень удачным, эта победа прибавляет уверенности, а то, что я помог ребятам выиграть — самое важное. Я готов сделать все, что угодно ради победы сборной Англии на этом чемпионате Европы», — приводит BBC слова Беллингема.

Сборная Англии возглавляет группу C с 3 очками. Во втором туре групповой стадии англичане встретятся с Данией (20 июня), в третьем — со Словенией (25 июня).

Джуд Беллингем
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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