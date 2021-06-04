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Черчесов хочет, чтобы Де Брейне сыграл против России

13:54
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о травме полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брейне.

«Когда слышишь, что мы обрадовались — боже упаси! Это наш коллега, футболист. И на ЧМ, когда сломался Салах, мы говорили, что нам жалко. Это футболист, который украсит Евро. Де Брейне — отличный футболист. Надеемся, что он поправится и сыграет против нас. Игру Бельгии вчерашнюю не видел, мы ее потом посмотрим. Пока мы готовимся к конкретному матчу», — сказал Черчесов.

Де Брейне получил перелом носа в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1), однако попал в окончательный список Бельгии на Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Владислав Зимагулов)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры