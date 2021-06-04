Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о подготовке к чемпионату Европы-2020.

«Пропустил три дня, но все главные упражнения выполнил, чувствую себя отлично. Совместимость с Головиным? Каждый игрок понимает, что нужно делать на поле и можно не выделять, с кем конкретно. С Сашей мне комфортно играть и есть взаимопонимание, есть футбольный интеллект. Развиваемся в этом плане и должны прогрессировать. Мы должны делать вещи, которые будут способствовать результату.

В сборной и «Аталанте» разные требования. Основная функция – приносить больше пользы впереди. Сейчас было много времени, чтобы понять свои функции и задачи на сборах. В этом проблем нет. Отметил бы, что самая главная моя функция – приносить пользу впереди», – сказал Миранчук.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня)

(Владислав Зимагулов)