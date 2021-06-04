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Мутко: «Сборная России по футболу имеет преимущество над соперниками перед Евро»

16:05
Виталий Мутко. Фото Reuters
Виталий Мутко. Фото Reuters
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Бывший министр спорта России Виталий Мутко на международном экономическом форуме в Петербурге поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по футболу.

«Я никогда прогнозов не даю, год футбольный был не простой. Шансы у всех перед стартом одинаковые. У нас сборная сейчас в неплохом состоянии, даже в более выигрышном — мы раньше закончили чемпионат, ребята на сборах, травмированных нет. Физическое состояние и самоотдача все решит. Тот же Кевин Де Брейне травмирован, «Манчестер Сити», «Реал» — все только закончили», — цитирует Мутко ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры