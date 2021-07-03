На 5-й минуте матча 1/4 финала чемпионата Европы Чехия — Дания (1:2) второй ассистент Эрвин Зайнстра решил, что мяч за линию ворот отлетел от Ондржея Челустки, был назначен угловой удар, после розыгрыша которого датчане открыли счет.

Решение судьи моментально подверглось сомнению, потому что по тем повторам, что показали во время телетрансляции, все выглядело так, словно мяч улетел за пределы поля от ноги Каспера Дольберга, а не от защитника чехов.

Спустя какое-то время после матча продюсер ITV news Дэн Салисбери-Джоунс выложил в Twitter видеоповтор эпизода, снятый другой камерой. Посмотрев его, можно предположить, что произошел контакт мяча с рукой Челустки, от которой мяч полетел за пределы поля.

Момент с касанием мяча руки.

Получается, Зайнстра прав?

Да, если он сообщил арбитру Бьёрну Кайперсу о том, что видел, и уточнил, что защитник не играл в мяч рукой, а произошел ненаказуемый штрафным ударом контакт с рукой, находившейся в естественном положении. Но раз мяч покинул пределы поля от чешского игрока, нужно было назначить угловой удар.

Нет, если Зайнстре показалось совсем другое (например, что мяч попал в другую часть тела Челустки), а уже потом, после игры, вердикт ассистента решили оправдать таким образом — сделав публичным новый видеоповтор.

В любом случае ошибка при назначении углового удара не считается серьезной. Это не пенальти и не удаление. Но в данной ситуации новые данные позволяют принять сторону помощника судьи. А это важно, потому что сам арбитр, Кайперс, — главный претендент на судейство финального матча.