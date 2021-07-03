Чехия — Дания: угловой назначен ошибочно, мог ли ВАР отменить гол датчан?
На 5-й минуте матча 1/4 финала чемпионата Европы Чехия — Дания ошибся второй ассистент Эрвин Зайнстра. Он решил, что мяч за линию ворот отлетел от Ондржея Челустки, был назначен угловой удар, после розыгрыша которого датчане открыли счет.
На самом деле мяч улетел за пределы поля от ноги Каспера Дольберга, а не от защитника чехов. Это видно на повторах. Почему не вмешались видеоарбитры? Они не вмешиваются, если ошибочно назначен штрафной, свободный или угловой удары.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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