Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Украина — Англия: Хендерсон забил четвертый мяч у англичан

3 июля 2021, 23:23
Джордан Хендерсон. Фото AFP
Джордан Хендерсон. Фото AFP
Теги:

Сборная Англии забила еще один мяч в ворота сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020. Отличился Джордан Хендерсон.

На 64-й минуте полузащитник точно пробил головой после подачи углового. Счет матча — 4:0.

Победитель в 1/2 финала сыграет со сборной Дании.

Украина — Англия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5120
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Италия или Испания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020
Израильское судно атаковали в Индийском океане
Видео: Темникова умоляет о помощи
Пушков предложил переименовать Киев в Улан-Батор после ошибки телеканала CNN
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля