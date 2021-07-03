Сборная Англии забила еще один мяч в ворота сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020. Отличился Джордан Хендерсон.

На 64-й минуте полузащитник точно пробил головой после подачи углового. Счет матча — 4:0.

Победитель в 1/2 финала сыграет со сборной Дании.