Украина — Англия: Хендерсон забил четвертый мяч у англичан
3 июля 2021, 23:23
Сборная Англии забила еще один мяч в ворота сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020. Отличился Джордан Хендерсон.
На 64-й минуте полузащитник точно пробил головой после подачи углового. Счет матча — 4:0.
Победитель в 1/2 финала сыграет со сборной Дании.
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