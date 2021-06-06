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Бускетс заразился коронавирусом перед Евро-2020

6 июня 2021, 23:29
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Капитан сборной Испании Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт Федерации футбола Испании 6 июня. Тесты других игроков дали отрицательный результат. Футболист будет соблюдать самоизоляцию.

Испанцы продолжают подготовку к Евро-2020. Бускетс, таким образом, точно пропустит товарищеский матч с Литвой 8 июня. Под вопросом его участие в стартовом матче Евро против сборной Швеции (14 июня). 19 июня испанцы сыграют с Польшей, а 23 июня — со Словакией.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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