Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился мнением о настрое команды на предстоящий чемпионат Европы по футболу.

«Нельзя считать себя слишком крутыми. Вообще не надо себя таким образом воспринимать. Не хочу, чтобы мы теряли голову, потому что о нас и так уже достаточно говорят.

Конечно, другие боятся нас, но и это работает в обе стороны. Из-за команды, которую мы собрали, можно подумать, что нам гарантирована победа, гарантированы разгромы соперников, и это может создать дополнительное давление. Люди будут ожидать именно этого.

Но вас убивает не футбол, вас убивает эго. К счастью, в нашей команде нет людей, ставящих себя выше остальных», — приводит слова Погба Goal со ссылкой на TF1.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии.