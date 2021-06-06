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Погба — о сборной Франции: «В нашей команде нет людей, ставящих себя выше остальных»

6 июня 2021, 22:40
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Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился мнением о настрое команды на предстоящий чемпионат Европы по футболу.

«Нельзя считать себя слишком крутыми. Вообще не надо себя таким образом воспринимать. Не хочу, чтобы мы теряли голову, потому что о нас и так уже достаточно говорят.

Конечно, другие боятся нас, но и это работает в обе стороны. Из-за команды, которую мы собрали, можно подумать, что нам гарантирована победа, гарантированы разгромы соперников, и это может создать дополнительное давление. Люди будут ожидать именно этого.

Но вас убивает не футбол, вас убивает эго. К счастью, в нашей команде нет людей, ставящих себя выше остальных», — приводит слова Погба Goal со ссылкой на TF1.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/ego-can-kill-us-pogba-warns-france-not-to-get-carried-away/x7d3id9i41cl1axgqmcezsq5n

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