Погба — о сборной Франции: «В нашей команде нет людей, ставящих себя выше остальных»
Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился мнением о настрое команды на предстоящий чемпионат Европы по футболу.
«Нельзя считать себя слишком крутыми. Вообще не надо себя таким образом воспринимать. Не хочу, чтобы мы теряли голову, потому что о нас и так уже достаточно говорят.
Конечно, другие боятся нас, но и это работает в обе стороны. Из-за команды, которую мы собрали, можно подумать, что нам гарантирована победа, гарантированы разгромы соперников, и это может создать дополнительное давление. Люди будут ожидать именно этого.
Но вас убивает не футбол, вас убивает эго. К счастью, в нашей команде нет людей, ставящих себя выше остальных», — приводит слова Погба Goal со ссылкой на TF1.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/ego-can-kill-us-pogba-warns-france-not-to-get-carried-away/x7d3id9i41cl1axgqmcezsq5n
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