Бельгия перед матчем с Россией обыграла Хорватию

Сборная Бельгии обыграла команду Хорватии (1:0) в товарищеском матче.

Единственный мяч на 38-й минуте забил Ромелу Лукаку. Бельгия — первый соперник сборной России на Евро-2020. Игра состоится 12 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.

Товарищеский матч

Бельгия — Хорватия — 1:0 (1:0)

Гол: Лукаку, 38.

Бельгия: Куртуа, Фертонген (Фермален, 46), Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Шадли (Т.Азар, 71), Феррейра-Карраско (Э.Азар, 81), Дендонкер (Доку, 81), Тилеманс, Мертенс (Фанакен, 68), Лукаку.

Хорватия: Ливакович, Вида, Врсалько, Чалета-Цар, Баришич (Гвардиол, 46), Модрич (Пашалич, 61), Перишич (Оршич, 80), Ковачич (Влашич, 62), Брозович, Петкович (Брекало, 70), Ребич (Крамарич, 63).

Судья: Айтекин (Германия).

6 июня. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».